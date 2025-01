Hoppá, mégis nyomoznak az oldalanként 226 ezer forintos tanulmány ügyében

A Magyar Turisztikai Ügynökség sorra rendeli a tudományos műveket. Most éppen a kormányfő lányának régi ismerősének cégétől várnak egy nemzetközi összefoglalót.

Kapcsolódó cikk Jól irányzott MTÜ-szerződések Orbán Ráhel egyetemi ismerősének A Magyar Turisztikai Ügynökség sorra rendeli a tudományos műveket. Most éppen a kormányfő lányának régi ismerősének cégétől várnak egy nemzetközi összefoglalót.

Polt Péter legfőbb ügyész továbbpasszolta a kérdést, most nyomozás indul Fotó: MTI

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!