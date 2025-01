Ki nem találja, ki jutott eszébe Menczer Tamásnak az előrehozott választásokról

Magyar Péter és Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke között „egyébként” tényszerűen annyi a kapcsolat, hogy a Tisza Párt európai parlamenti (EP) képviselőit idén júniusban felvették a Néppárt EP-frakciójába. 2021-ig ennek a frakciónak volt a tagja a Fidesz is, akkor azonban gyakorlatilag kizárták őket onnan, valamint a pártcsaládból is. (Fideszes értelmezés szerint maguktól léptek ki.)

Menczer Tamás arra reagált, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke újévi beszédében előrehozott választások kiírását követelte. Ugyanezzel a követeléssel állt elő péntek délután Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke is.

“Manfred Weber türelmetlen. Magyarország és az Orbán-kormány az útjában van. Ezért üzente meg Brüsszel Péterrel, hogy új választást akar”, írta a Fidesz kommunikációs igazgatója péntek délutáni Facebook posztjában. Hozzátette: “Magyarországot a 2024-es választáson is megvédtük, 2026-ban is meg fogjuk védeni!“

