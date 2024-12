Ki nem találja, mire költötték a MÁV pénzét Lázár Jánosék

A portál úgy értesült, hogy a felújítást a személyszállító vasúti flotta karbantartási keretéből intézték úgy, hogy egyébként a MÁV-nál a közforgalmú járművek életben tartására is alig jut pénz. A hvg.hu szerint az erről szóló utasítás magasabb helyről, az Építési és Közlekedési Minisztériumtól érkezett, amelyet a a Horthyval büszkén szimpatizáló Lázár János vezeti, aki a kormányzót újratemetésének tavalyi, 30. évfordulóján „igaz magyar hazafinak” és „kivételes államfőnek” nevezte.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!