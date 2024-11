Kínai mozdonyokkal rukkolhat elő Lázár János a választások előtt

A HVG értesülése szerint pár hete „előzetes szemrevételezésre” járt Kínában egy magyar küldöttség, amelyben a közlekedési minisztérium, a vasúthatóság és a MÁV részéről is voltak szakemberek, hogy tájékozódjanak a CRRC-mozdonyok beszerzéséről.

A kínai CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd. két tolatómozdonyát már használják Magyarországon, a Rail Cargo Hungaria rendelt belőlük. Az Építési és Közlekedési Minisztérium vezetője, Lázár János nemrégiben írta alá a CRRC-mozdonyok magyarországi hatósági engedélyeit, ez jelentősen gyorsíthatja a további beszerzéseket.

A minisztérium 20 tolatómozdony beszerzését tervezi a MÁV számára, darabonként 3-4 milliárd forintért, így legalább 60 milliárd forint szükséges a kínai gyártóknak benyújtandó igényhez. Normál esetben egy ilyen projekt 3-4 évet is igénybe vehetne, de a minisztériumra nagy nyomás nehezedik, hogy csökkentse a vasúti késéseket és javítsa a járművek állapotát. A kormány több kritikát is kapott, amiért leállította a Siemens-mozdonyok beszerzését, és ha most újraindítanák azt a projektet, az még hosszú éveket venne igénybe.

A CRRC azonban – Orbán Viktor és Hszi Csin-ping közötti szoros kapcsolatnak köszönhetően – hajlandó lenne olyan mozdonyokat átirányítani Magyarországra, amelyek már a gyártósoron vannak. Így a járművek akár a 2026-os választások előtt forgalomba álljanak.

A tervek szerint a 20 villanymozdony Nyíregyházán állomásozna, de elképzelhető, hogy más fideszes városok is bejelentik igényüket az új mozdonyokra.

A CRRC és a magyar Acemil Zrt. között májusban kötött megállapodás alapján akár Magyarországon is gyárthatják a jövőben a kínai mozdonyokat. A megállapodás értelmében négy központ jön létre Magyarországon, ahol a járműgyártás, karbantartás, oktatás és kutatás-fejlesztés is zajlik majd, kiterjedve tehervagonokra is.

A májusi szerződéskötésnél a minisztérium és a MÁV képviselői is jelen voltak, és az Acemil állandó tagja a magyar üzleti delegációknak Kínában. Az Acemil neve korábban akkor került nyilvánosságra, amikor a Direkt36 oknyomozó újságírói a kínai vegyi anyagok soroksári elosztóközpontjának terveiről írtak, melynek egyik befektetője lett volna az Acemil.