Kéri László: Van realitása annak, hogy az Orbán-rendszer leváltása nem parlamentáris keretek között fog történni

49:05 Még mindig one man show Magyar Péter ténykedése?

A politológus, szociológus, tanár a Klasszis Klub legutóbbi élő adásának volt a vendége. A minapi aktualitás, a több száz hazai iskolának külldött bombariadón túl egyebek mellett körbejártuk, hogy a Tisza Pártnak vagy a Fidesznek lehet érdeke a Magyar Péter által bedobott előrehozott választások. Megpróbáltuk azonosítani, kikből állhat a Tisza szavazóbázisa, hány százalékuk csalódott fideszes, hányan „érkeztek” az óellenzéktől és hányan vannak olyanok, akik eddig bizonytalankodtak. S arról is kikértük vendégünk véleményét, miért pont Magyar lett Orbán fő kihívója, van-e realitása annalk, hogy ő csak az úgynevezett klónja, a „korai Orbán”, a Tisza meg a Fidesz 2.0? A Klasszis Klub Live 4. évfolyamának 68. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

