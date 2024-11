Lázár János hatalmas vasútfejlesztést jelentett be

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

A vonalak kiépítésére, villamosítására és korszerűsítésére európai uniós források mellett a magyar állam hitelt is vesz fel – tette hozzá.

A kormány az elmúlt száz év legnagyobb alföldi vasútépítési fejlesztésére készül a következő két évben, mintegy 600 milliárd forintot tervez a Szeged-Kecskemét-Cegléd-Budapest vasúti térség fejlesztésére és átalakítására – jelentette be az építési és közlekedési miniszter.

