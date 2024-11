Magyar Péter szerint összevágottak, manipuláltak az újabb nyilvánosságra hozott felvételek, de bedobott egy új ötletet is

Magyar Péter szerint a hétfőn reggel közzétett felvételek „három időpontból vannak összevágva”, és szerinte vannak benne olyan mondatok, amik nem hangoztak el. Hogy melyek ezek a mondatok, azt nem részletezte, inkább arról beszélt, hogy nem érti, „a sajtó miért hoz nyilvánosságra olyan felvételeket, amik nyilvánvalóan szerkesztettek” – írja a 444.

„Én magam ilyen stílusban nem nagyon szoktam beszélni, szóval kötve hiszem, hogy a felvétel minden része manipulálás nélkül készült volna” – mondta Magyar, aki ezután

közölte, hogy egy „saját közösségi médiaportfóliót” építenek majd.

Magyar Péter végül beszélt arról is, hogy „találtak egy eszközt, ami egy 9 napig elemről működő lehallgató kémtoll”. A Tisza Párt elnökének tudomása szerint Magyarországon nem, de Szlovákiában kapható ilyen eszköz. Azt mondta, „ezt az egyik internetkábel-csatornában” találták meg, és ez egy olyan eszköz, ami wifin keresztül irányítható, és „bárhonnan a világon le lehet hallgatni”. Magyar szerint „a legnagyobb tárgyalóban volt egy kábelcsatornába betolva”, és igyekeztek felderíteni, hogy hol és ki szerezte be. Magyar szerint „ez nem egy állami titkosszolgálat bevett eszköze, szerinte azok profibban szoktak eljárni”. Úgy fogalmazott, hogy egy „külföldi szakértői gárdát” fognak hozni, „mert nyilvánvalóan erre magyarok nem vállalkoznak”, de azt is elmondta, hogy volt barátnőjének, Vogel Evelinnek szerinte „a medáljába lehetett ágyazva” a lehallgató készülék.