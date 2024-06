Magyar Péter újabb lépésekre készül, feljelentést is tesz

Egy órával a békemenet után sajtótájékoztatót tartott Magyar Péter, a Tisza párt alelnöke - írja a hvg.hu.

Ezt megelőzően délben interjút adott a Partizánnak. Ebben többek között arról is beszélt: nem tud, de nem is akar versenyre kelni a Fidesz-KDNP mozgósításával. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a békemeneten tartott beszédében minden korábbinál nagyobb offenzívát ígért, ez a gyakorlatban várhatóan azt jelenti, hogy több millió otthonba látogatnak el a június 9-i választás előtt.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/AkvX5qQwexk?si=9Whk0Gj3jDunz-85" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Magyar szerint a Fidesz valójában a háború partján áll, mert katonákat küld Csádba és fegyvergyárakat épít Magyarországon. Hazugságnak nevezte, hogy a Tisza párt szeretné a hadkötelezettség visszahozatalát. Szerinte ezt a KDNP és Kövér László kezdeményezte. Azzal kapcsolatban, hogy a Tisza párt szeretne a Fidesz szerint háborúpárti Európai Néppárthoz csatlakozni, megjegyezte, hogy a KDNP most is tagja ennek a pártnak. Magyar szerint a Fidesz háborús témájú kampányával káros tartalmakat zúdít a magyarokra. A gyerekek a most futó hirdetések miatt félnek, hogy apjukat elviszik katonának, illetve hogy mind meghalunk.

Újabb lépésekre készül

Fotó: Mfor/Izsó Márton Artúr

A félelemkeltő kampány leállítása érdekében, az NMHH-hoz, illetve a jövő nemzedék ombudsmanjához fordulnak. Emellett Magyar Péter feljelentést tesz a miniszterelnök ellen rágalmazás miatt, miután Orbán Viktor szerint az ellenzék háborút akar Ukrajnában. Ezt hétfőn tervezi benyújtani. Magyar ezek után az egészségügy állapotáról beszélt rengeteg statisztikát idézve a várható élettartamról, a halálozásról, az orvosellátottságról. Ezzel reflektált Orbán Viktor kijelentésére, miszerint a háború emberáldozata hatalmas. „Az unióban Magyarországon halnak meg a legtöbben, ami szűréssel vagy egészséges életmóddal megelőzhető lett volna” – mondta a politikus.