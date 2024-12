Magyar Péterrel szimpatizáló politikus verte el a Fidesz jelöltjét egy időközi választáson

Azért kellett időközi választást tartani, mert Dankó Dénest, a 4. választókerület júniusi fideszes nyertesét a vármegyei közgyűlés tagjává is megválasztották.

A zempléni Sátoraljaújhelyt 1998 óta a Fidesz vezeti. A legutóbbi önkormányzati választáson se fért semmi kétség a győzelmükhöz – írja a 444 . A nyolc egyéni választókerület mindegyikét megnyerték, a testületbe listáról egy DK-MSZP-párbeszédes, egy mi hazánkos és egy Fideszből kivált civil került be.

