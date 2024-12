Megdöbbentő titkot árult el Ferenc pápa

– írta a pápa Remény című önéletírásában, amely január közepén jelenik megy nyolcvan országban. „Egy kisteherautó is közeledett felém nagy sebességgel ugyanezzel a céllal” – tette hozzá a pápa a Corriere della Sera című olasz napilap által közölt részletek szerint. Az iraki rendőrség felfedezte és ártalmatlanította a merénylőt és a kisteherautó vezetőjét.

Ferenc pápa elleni merényletkísérletről számol be a katolikus egyházfő készülő önéletrajzi könyvében. A támadást a 2021-es apostoli útja során követték volna el a Szentatya ellen.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!