Megvan, hogy kit indít a Fidesz az időközi választáson

A Fidesz hétfőn bejelentette, hogy Csibi Krisztinát indítják azon az időközi választáson, amelyet Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár és országgyűlési képviselő elhunyta után írtak ki. A párt közleményében kiemelték, hogy Csibi hosszú éveken át dolgozott együtt a néhai képviselővel, akivel közös munkájuk során jelentős eredményeket értek el a nemzetpolitika terén.

Csibi Krisztina 1993-ban kezdte pályafutását óvónőként szülőfalujában, majd a bonyhádi Völgységi Múzeumban és a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozott. Az elmúlt évtizedben a Magyarság Háza igazgatója volt.

A Fidesz közleményében hangsúlyozták, hogy Csibi „mindig is kisdoroginak vallotta magát, és azóta is ez a Tolna megyei falu az otthona”. Általános iskoláit Kisdorogon végezte, gimnáziumi tanulmányait Szekszárdon folytatta, míg egyetemi tanulmányait Pécsett, doktori képzését pedig Budapesten fejezte be.

A jelölés nem számít váratlannak, hiszen korábban is felmerültek sajtóértesülések arról, hogy Csibi Krisztina lehet a Fidesz jelöltje, bár más források Potápi Árpád János lányának nevét is említették. Időközben az MSZP is bejelentette saját jelöltjét, míg a DK azt közölte, hogy „csak úgy győzhetjük le Orbánt 2026-ban, ha már 2025-ben felvesszük a kesztyűt ellene.”