Most látszik igazán, mire volt jó Magyar Péter országjárása, tényleg aggódhat a Fidesz

Korábban már ismertettük a Választási Földrajz csoport munkatársainak elemzését arról, hogy a Fidesz-KDNP EP-listája 2019-hez képest a legnagyobb visszaesést ott mutatta a kapott szavazatok számában, ahol hagyományosan a kormánypártok nagyon sok szavazatot szereznek, azaz a megyei jogú városokban, illetve a 20 ezer főnél nagyobb egyéb városokban. (Erről bővebben az alábbi ajánlóra kattintva olvashat.)

Újabb elemzésükben azt is megmutatják, hogy ez bizony egyértelműen korrelál a Tisza Párt megjelenésével, ugyanis Magyar Péterék pontosan ezekben a településkategóriákban érték el a legjobb eredményeiket: a megyei jogú városokban 35,1, a 20 ezer főnél nagyobb egyéb városokban pedig 34 százalékot ért el a párt EP-listája. Ebből egyértelműen lehet arra is következtetni, hogy bizony létezik a sokat emlegetett, de néha csak illúziónak tűnő "csalódott fideszes szavazó" kategóriája, és hogy a Tisza minden bizonnyal nem csak a korábbi ellenzéki szavazók, hanem a korábban a kormánypártokra szavazók körében is tudott híveket szerezni.

Ahogy az alábbi táblázaton látszik, a Tisza nem a hagyományos ellenzék fő vadászterületének számító Budapesten, hanem ezekben a városokban volt a legerősebb, de 30 százalék feletti eredményt ért el a 10 és 20 ezer lakos közti településeken is.

Ennél jóval gyengébb adat jött össze a legkisebb, ezer fő alatti településeken, de még ezekben is minden ötödik választó a Tisza EP-listájára szavazott. Ez annak fényében egészen kiemelkedő adat, hogy a kormánypártok médiagépezete, illetve a személyes kapcsolatokra és függésekre is épülő szavazatmaximalizáló rendszere (például a közmunkák elosztása formájában a polgármesterektől függő szavazókra gyakorolt nyomás révén) pont a legkisebb településeken tud a leghatékonyabban működni.

A 2022-es választások utáni önvizsgálat során a hagyományos ellenzéki pártok körében a legnagyobb fejtörést az okozta, hogyan is lehetne áttörni a falakat a legkisebb településeken, ahova szinte csak a kormány által sugárzott üzenetek jutnak el. Ehhez képest a Tisza néhány hónapos pártként az összes településen meg tudta szólítani legalább a választók ötödét, és ebben biztosan nagy szerepe volt Magyar Péter több hetes, intenzív vidéki kampánykörútjának is.