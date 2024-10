Nem zárkóznak el a budapestiek egy magyarországi olimpiától?

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

A MOB és a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) múlt csütörtökön közös tájékozódásra és döntéselőkészítő együttműködésre kérte fel Budapest Főváros Önkormányzatát. A magyar olimpiai család felkérésének lényege, hogy mielőtt az olimpiarendezés komolyan szóba kerülhetne, a budapesti önkormányzat kapcsolódjon be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által az érdeklődők számára felkínált, semmire nem kötelező tájékozódási szakaszba. Ez nem pályázás és nem jelentkezés, a döntés tehát nem olimpiarendezésről vagy olimpiára való jelentkezésről szól.

"A fővárosiak 61 százaléka azt szeretné, hogy legyen az olimpiai elköteleződésről szóló döntést megelőzően alapos tájékozódás és felmérés. További 12 százalék ennél erősebb álláspontot képvisel, feltétlenül az ország érdekében állónak tartja az olimpia megrendezését. Ugyanakkor az utóbbiak szándéka is csak akkor valósulhat meg, ha Budapest részt vesz a Nemzetközi Olimpiai Bizottság előzetes tájékozódási folyamatában. Így összességében a fővárosiak 73 százalékáról, közel háromnegyedéről jelenthetjük ki, hogy támogatja azt, hogy egy budapesti olimpiával kapcsolatban elinduljon a közös gondolkodás és sokrétű információkra és szempontokra támaszkodó tájékozódási folyamat. Az ország egészében e csoport aránya 64 százalék, a tájékozódás országos támogatása szinte kétharmados" - olvasható Závecz Research szakmai elemzésében.

A kutatás azt vizsgálta, hogy egy olimpiarendezés kapcsán az alábbi lehetőségek közül melyiket támogatják a megkérdezettek: 1. Az olimpiával kapcsolatban először alaposan tájékozódni kell és fel kell mérni, hogy mit jelentene ez Magyarország és Budapest számára, csak ezután lehet felelősen dönteni. 2. Az ország egyértelmű érdeke az olimpia megrendezése, ez nem is kérdés. 3. Az olimpiával foglalkozni sem érdemes, mindenképpen el kell utasítani. 4. Nem tudja.

