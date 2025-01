Önmagának írhatott ki közbeszerzéseket a Balog Zoltán nevével fémjelzett alapítvány

A társadalmi konzultációra bocsátott jelentéstervezetben a GVH szakemberei javaslatokat is megfogalmaztak az egyajánlatos közbeszerzések számának további csökkentése érdekében. Hamarosan újabb közbeszerzési piacokon indít gyorsított ágazati vizsgálatokat a GVH.

Csökkent az egyajánlatos közbeszerzések aránya mind a teljes magyarországi közbeszerzési piacon, mind az orvosi képalkotó diagnosztikai berendezések piacán 2021 és 2023 között – többek között erre világít rá a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) most lezárt gyorsított ágazati vizsgálata. Mindez összhangban van a kormány vállalásaival az Európai Bizottság felé.

A közbeszerzés nyertes cége, az Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok Kft. egyébként tavaly februárban kapott új ügyvezetőt Kárpáti Zoltán személyében, aki a Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark ügyvezető-igazgatói állását hagyta ott a pozícióért. Kárpáti Zoltán egyben a debreceni Grémium Hungarikum Kft. ügyvezetője és tulajdonosa is.

Novák Katalin, még a kegyelmi botrány kirobbanása előtt, később pedig köztársasági elnökként is kiemelten fontosnak tartotta, hogy ellátogasson a zánkai Erzsébet-táborba. Így tett 2022 és 2023 nyarán is – 2024-ben azonban az ominózus pedofilbotrányt követően ez már természetesen elmaradt. Legalábbis a hivatalos látogatása.

Az Erzsébet Alapítvány legutolsó (2023) nyilvános beszámolója szerint 2023-ban 11,5 milliárd forintot kapott a központi költségvetésből, míg 2022-ben 9,4 milliárdot. Az Európai Unió Kohéziós Alapjából 2023-ban 1,4 milliárdot, 2022-ben 945 milliót kaptak. A beszámoló arra is kitér, hogy a Kisfaludy 2030 Turisztikai Zrt.-től térítésmentesen megkapták a zalaszabari táborhelyet, hogy a Bethlen Gábor Alapítványtól is kaptak némi hozzájárulást az ukrán gyerekek táboroztatására, a Miniszterelnökségtől összesen 10,4 milliárdot, míg a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól 1,5 milliárdhoz jutottak 2022-24-ben.

Kapcsolódó cikk A pedofilbotrány után is Balog Zoltánhoz tartoznak a legnagyobb gyerektáborok A pedofilbotrány miatt lemondott államfő még miniszterként mindent megtett annak érdekében, hogy az egyházi hátterű Erzdsébet-táborok semmibe se szenvedjenek hiányt.

Balog a botrány után lemondott pár tisztségéről, de egyeseket megtartott. A gyerekek üdültetésével foglalkozó Erzsébet alapítványi kuratóriumi tagsága épp ilyen. De megtartotta a dunamelléki református püspöki pozícióját is, amelyet 2020 óta tölt be. Az alapítvány alapítói jogainak gyakorlója pedig a Szeged-Csanádi Egyházmegye mellett éppen a Dunamelléki Református Egyházkerület 2021 óta, ahol Balog Zoltán a püspök.

Gyermektáboroztatásra írt ki pályázatokat a Balog Zoltán nevével fémjelzett Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány. A közbeszerzések kiterjednek az általános gyermektáboroztatásra magyarországi táborhely(ek)en 2025-2028 között, illetve a betegséggel élő vagy betegségből gyógyuló gyermekek részére arra alkalmas, speciális felszereltségű táborhelyeken való üdültetésre is.

