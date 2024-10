Az Orbán-beszédről kivezetett exrendőrt hét órán át tartották fogva

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

„Csőgör Péter amúgy nem véletlenül olyan elkeserdett, hogy meg szerette volna mutatni ezt a táblát a miniszterelnök úrnak. Gazdasági főnyomozóként és triatlonista sportolóként szerencsétlenségére a sport szövetség felügyelőbizottságába választották, ahol számos, nagyon furcsa, a vezetőkhöz közhető szerződést tett, ami miatt feljelentést tett (és amiben nyomozás is indult). Erről azonban tájékoztatta a szövetség tagjait, amire a kamu céghálózatot alkotó cégek perrel reagáltak - a 19 cég összesen 19 millió forintot követel tőle. Közben a munkahelyéről mondvacsinált ürüggyel kirúgták. Ezután nem véletlen, ha ott volt a diákok tüntetésén, ahol őt is könnygázazták és ahol - szintén jogtalanul - bevitték egy éjszakára a rendőrségre” — írj az ellenzéki politikus Facebook bejegyzésében .

Magyari Péter szerint "ekkora hazugságot hivatalban lévő magyar miniszterelnök a rendszerváltás óta nem mondott ki", mint most Orbán Viktor.

Hadházy Ákos azonosította be a férfit, Csőgör Péter egykori gazdasági főnyomozót. A független képviselő közösségi oldalán megosztotta a rendőrségi dokumentumot is, amely szerint csaknem hét órán át tartották fogva, mert egy táblát tartott fel Orbán Viktor beszéde alatt, ami miatt intézkedni akartak ellene. A férfi először ellenállt. A BRFK verekedésről nem tudott. Átvizsgálása után egy nyitott állapotban lévő, 4 centi hosszú pengéjű sniccert találtak nála. Elmondása szerint arra azért volt szüksége, mert a táblát eredetileg letakarta egy másik felirattal, amit csak később vágott le — teszi hozzá a lap.

A nemzeti ünnep alkalmából a Millenárison tartott állami megemlékezést próbálta megzavarni egy férfi 2024. október 23-án 11 óra 45 perc körül. A rendőrség azt írta, „a férfit, akinél egy tapétavágó kés is volt, kivezették a rendezvény helyszínéről, majd előállították a II. Kerületi Rendőrkapitányságra…”. Rendzavarás és szabálysértés miatt indítottak eljárást — foglalja össze a 24.hu

Állítása szerint a TEK-esek szándékosan és szükségtelenül okoztak fájdalmat neki. Csőgör Pétert már korábban a Karmelitánál tartott diáktüntetés után is őrizetbe vették, ám végül elengedték.

