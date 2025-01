Orbán Viktor exkluzív Covid-videóval írhatja át a történelmet

Magyar Péter vasárnap reggel a Facebookon megelőlegezte, hogy „Patyomkin-videót” lehet majd látni, győzelmi jelentést a járvány magyarországi kezeléséről. A Tisza Párt elnöke Kulja András orvossal, európai parlamenti képviselővel 18.30-tól Magyar YouTube-csatornáján reagálni fog a kormány videójára élőben. Beszélgetnek arról, „hogyan is zajlott a védekezés a frontvonalban. Hogyan hagyta magára a kormány az egészségügyi dolgozókat és a magyar vállalkozókat, tulajdonképpen a magyar embereket. És kik nyerészkedtek még a legnehezebb pillanatokban is”.

„Ez nem a gyávák klubja, ez a harcosok klubja” – ezzel kezdi a film ajánlását a kormányfő. Az egyperces felhívásban Szijjártó Péter külügyminiszter is megszólal, azt mondja, olyan veszéllyel kellett szembenézni, amelyet a most élő idősebbek sem éltek át.

Így győztük le a Covid-járványt – Exkluzív címmel videót tesznek közzé vasárnap este 19 órától a YouTube-on, ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be szombaton – írja a 24.hu .

