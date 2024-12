Orbán Viktor leellenőrizte: még megvan Európa

A magyar gazdaság helyzetéről, a 2025-ös költségvetés pénteki parlamenti elfogadásáról is szó esett.

Óvatosabban beszélt a miniszterelnök Donald Trump elnökségének várható hatásairól, mint korábban. Most azt mondta:

Legalábbis az ukrajnai béketeremtés ügyében. Elárult részleteket a karácsonyi tűzszüneti javaslatról is brüsszeli sajtótájékoztatóján.

„Az orosz elnököt sikerült rávennem arra, hogy ezt fontolja meg, amikor az első békemissziós kört mentem nem volt fogadókészség az egyik oldalon sem, most legalább az egyik oldalon volt”

Ezúttal Brüsszelből jelentkezett be a miniszterelnök szokásos pénteki rádiós szózatára. Beszélt a tűzszünetről és a gazdasági helyzetről is.

