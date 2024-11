Rossz hír jött a magyar rendőrökről – baj van?

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Magyar Péter lenne jobb a gödörben lévő magyar gazdaságnak vagy Orbán Viktor? Nem lesz baj abból, hogy a nyugdíjmegtakarításokat ingatlancélra is el lehet költeni? Online Klasszis Klub élőben Felcsuti Péterrel!

A nyilatkozó rendőr elmondása szerint egyre gyakoribbak az átvezénylések: a közép-magyarországi régióban például csak úgy tudják biztosítani a megfelelő létszámot, ha az ország más részeiről vezényelnek oda rendőröket. Ráadásul egyes területeken halőröket is bevontak a járőrözésbe. A szakszervezetek becslése alapján évente nagyjából kétezren szerelnek le, miközben a rendőrség teljes létszáma meghaladja az 50 ezer főt.

A hivatalos tájékoztatás szerint az elmúlt évek többlépcsős béremelései és az életpályamodell bevezetése „jelentősen hozzájárult” az állomány stabilitásához, és a jelenlegi létszámmal is képesek ellátni a feladatokat. Azonban a portál információi szerint számos rendőr elégedetlen a béremelések utáni fizetésével. Továbbá sokan nehezményezik, hogy noha részt vettek az őszi árvízvédelmi munkálatokban, nem kapták meg a kormány által ígért 200 ezer forintos egyszeri juttatást.

A rendőrségi állomány telítettsége hivatalosan 91,3 százalékos. Ugyanakkor a szakszervezetek és belső források szerint a helyzet ennél súlyosabb lehet, és a hiány meghaladhatja az ötezer főt is – állítja a hvg360 cikkében egy névtelenséget kérő rendőr.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!