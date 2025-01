Sikerült a mozgósítás a Fidesznek, Magyar Péternek „kereteznie kell” a dombóvári választási eredményt

„Röviden: egyértelműen siker. A várakozás az volt, hogy a Tisza Párt távollétében a Fidesz jelöltje simán, versenytárs nélkül hozza ezt a számára kedvező körzetet, és ezt a várakozást be is teljesítette a mai választás. Abban sincs sok meglepetés, hogy a Fideszen kívüli szereplők az eredmények ismeretében az alacsony részvételről beszélnek, ez korábban is megszokott volt, ugyanakkor a 35 százalék körüli részvétel időközi választáson egyáltalán nem tekinthető kiugróan alacsonynak. A Fidesz tehát kihozta a választásból, amit lehetett, ráadásul egy ilyen sikerre nagy szüksége is volt a számos ügyben defenzívába szorult kormánypártnak”