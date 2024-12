Sulyok Tamás rendkívüli beszéde a nemzethez: „Ha szorosan tartjuk a másikat, ő is megtart minket”

Sulyok Tamás új hagyományt teremtve idé nem szilvesztekor, hanem karácsonykor szólt a nemzethez. Ezt beszédében így indokolta: „Szokássá vált, hogy a köztársasági elnök az év kezdő napján fogalmazza meg a nemzetnek szóló üzenetét. Alkotmányos feladataim, jogaim és kötelességeim az Alaptörvény által jól kijelöltek. Szerencsémre azonban nem minden helyzetre térnek ki, így számomra is vannak dolgok, amelyekben szabadságot élvezhetek. Élve a lehetőséggel, a megszokott hagyományt kissé átformálva nem az év eleji derű mámorában, hanem a karácsony meghitt örömében szólok Önökhöz. Ez személyes életemhez is jobban illeszkedik, lelki alkatomnak is inkább megfelel.”

„A karácsony az év azon időszaka, amikor azok is közösséget keresnek, akik egyébként az év többi részében nem annyira fogékonyak erre” – fogalmazott az államfő, aki szerint az ünnepek fontos szerepet játszanak a családok, közösségek és a nemzet önmeghatározásában, hiszen „segítenek abban, hogy a közösségi tudat fennmaradjon, élő legyen.”

Sulyok Tamás beszédében a közösség fontosságát is hangsúlyozta, mondván, hogy „a közösség az, amely megerősít bennünket” és „a közösségek sikeressége a nemzet sikerességét is meghatározza.” Figyelmeztetett arra, hogy a mai világban a gazdasági nehézségek és a technológiai fejlődés hatásai miatt könnyen elhalványulhatnak az emberi kapcsolatok, de a közösség ereje nélkülözhetetlen a nemzet megmaradásához.

Sulyok Tamáshoz jobban illik a karácsonyi beszéd állítása szerint

Fotó: Sulyok Tamás / Facebook



A karácsonyi üzenetben szó esett a nemzet belső békéjéről is, amelynek megőrzésére nagy szükség van, hiszen „nem engedhetjük, hogy bármilyen érdekből is megosszanak minket egymás ellen.” Sulyok Tamás arra kérte a magyarokat, ne tekintsenek egymásra ellenségként, hanem a közös cél érdekében dolgozzanak.

A köztársasági elnök zárásul úgy fogalmazott: „Ha szorosan tartjuk a másikat, ő is megtart minket. És akkor jobban haladunk. Nagyszerűbb dolgokra lehetünk képesek, szebb életet élhetünk.”

Kívánata, hogy 2025-ben egy egészségesebb és békésebb nemzetben élhessenek a magyarok.