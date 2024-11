Szájer József: „Nem volt eresz azon a házon” – internet: de hát ott a videó!

A lap másik megfejtése az, hogy Szájer valójában nem az ereszes (ejtőcsöves) ház ablakán, hanem a szomszéd ház ablakán mászott ki, és csak onnan kapaszkodott át a felvételen látható ereszre (ejtőcsőre), így aztán technikailag valóban nem ugyanabban a házban történt „az esemény”, amelynek falán lemászott Szájer, és ahova később házilagos emléktáblák is kikerültek.

A Telex maga is megpróbálta megmagyarázni a Szájer szavai és a valóság között tátongó szakadékot, és arra jutottak, az egykori fideszes politikus talán arra gondolt, hogy az általa menekülésre használt dolgot szakmailag pontosan nem eresznek, hanem ejtőcsőnek hívják.

