Tovább építgeti médiabirodalmát a Fidesz elitképzője

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) lesz 2025. január 1-től a Mandiner tulajdonosa – adta hírül a Telex a leendő kiadó közleménye alapján. Azt írták, hogy már az eddigi években is szorosan együttműködtek, az MCC oktatói, szakértői rendszeresen publikáltak a lapban kulturális, gazdasági, tudományos és közéleti kérdésekben, és most új szintre emelkedik az aktív társadalmi felelősségvállalásuk. A lap a Boris Kalnoky által vezetett Média Iskola diákjainak is a szakmai műhelye lehet.

„A kiadó 2019-ben hetilapot is indított, az MCC pedig saját tudásbázisára építve innovatív, új formátumok bevezetését tervezi a jövőben. A szakmai munka folytonosságát biztosítja, hogy Szalai Zoltán marad a Mandiner főszerkesztője és lapigazgatója, aki egyben az MCC főigazgatói feladatait is ellátja” – áll a közleményben.

A közlemény szerint a Mediaworks Hungary Zrt.-hez tartozó Mandinert 2024 őszén már napi 300 ezer olvasó látogatta.

Alig néhány napja számoltunk be arról, hogy az MCC megszerezte az Inforádió 75 százalékos pakettjét.