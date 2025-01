Új papot kerestek a Karmelita idei megszenteléséhez

Vízkereszt napja van, ilyenkor a pap szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat, az ajtó szemöldökfájára pedig szentelt krétával felírja a dátumot, illetve a Christus Mansionem Benedicat, azaz Krisztus áldja meg e házat áldásformula kezdőbetűit. Házszentelő volt a Karmelitában is, erről többek között Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, valamint Nagy János, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára adott hírt a Facebookon – szúrta ki a Telex.

Orbán Viktor nélkül szentelték meg a Karmelitát, legalábbis idén, hiszen a kormányfő éppen Indiában tartózkodik. Ettől függetlenül megtörtént a szokásos újévi Karmelita-áldás – csak most nem Bese atyával.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!