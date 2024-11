Vajon mi az, ami még mindig ki tudta borítani Hadházy Ákost? Lánczi Tamáséknál keresendő a válasz

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő arról adott hírt, hogy októberben nettó 1,28 milliárd (tehát bruttó több mint 1,6 milliárd) forintért rendelt meg kommunikációs szolgáltatásokat a Lánczi Tamás vezette Szuverenitásvédelmi Hivatal (SzVH).

Az talán kevésbé meglepő, hogy a rendelés címzettjei Balásy Gyula cégei, és verseny sem volt, mivel egy korábbi keretmegállapodás alapján nem is jöhetett szóba más cég. De más meglepő részlet azonban akad a szerződésben.

- írja a képviselő posztjában, aki szerint ez utóbbi fordulat „egészen abszurd”.

Hadházy szerint ez olyan, mintha az 1950-es években az államvédelmi hatóság (ÁVH) indított volna médiakampányt saját népszersítésére, és ennek a hatalmas összegnek a célja

A képviselő szerint mindez egyben figyelmeztetés is:

„Lehet, hogy most sokan úgy gondolják, már mindjárt vége a rendszernek, azt a másfél évet pedig már féllábon is kibírjuk, de nem! Ezek az emberek nem fognak csendben eloldalogni a milliárdjaikkal, hanem harcolni fognak az utolsó utáni pillanatig, a lehető legpiszkosabb módszerekkel. Ezért kapott Lánczi Tamás is egy villát a Gellért-hegyen meg milliárdokat hozzá, hogy vegye fel a harcot bárkivel, akit az állampárt egy kicsit is veszélyesnek tart. Ne hagyjuk!”