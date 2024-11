Zelenszkij még mindig nem a köztévé kedvence

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

„... olyan vezetők ülnek az aszal körül, akiket a földrajzi közelség mellett a közös érdekek és az Európáért érzett közös felelősség is egybefon. Ennek a közös felelősségünknek a tudatában kívánok hasznos tanácskozást mára mindannyiunknak. És most a plenáris ülés folytatásaként, bevett szokásaink szerint felkérem Volodimir Zelenszkij elnök urat, Ukrajna elnökét, hogy tartsa meg beszédét. Elnök őr, önt illeti a szó” - mondta Orbán, majd ebben a pillanatban visszakapcsoltak a stúdióba, és Zelenszkij beszéde helyett azt láthattuk, ahogy örömmel köszöntik az M1 stúdiójában Zsigmond Barna Pált.

Az M1 élőben közvetítette az Európai Politikai Közösség (EPC) budapesti csúcstalálkozóján megjelenő államfők érkezését, majd Orbán Viktor felszólalását is,

