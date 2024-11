200 milliárd fölött a kormánypropaganda összege, Balásy Gyula cégeinél landolt mind a 40 munka

Tavaly is durván túlköltekezett Rogán Antal.

Kapcsolódó cikk Alaposan megdrágultak a Rogán-plakátok és a tűzijáték Tavaly is durván túlköltekezett Rogán Antal.

A költekezés méretét az is jól mutatja, hogy Rogán Antal tárcája tavaly jóval tovább nyújtózkodott, mint ameddig a takaró ér: kormányzati kommunikációra és konzultációra az eredeti előirányzatnál 18,1 milliárd, rendezvényekre pedig 35,5 milliárd forinttal költött többet a Miniszterelnöki Kabinetiroda:

Április elején indítottak nyomozást Balásy Gyula cégeinek egyes szerződései miatt, miután a Szabad Európa belső dokumentumokra hivatkozva arról írt, hogy a kommunikációs szerződések némelyike túlárazottnak tűnik, az óraszámokkal és a darabszámokkal is trükközhettek. Mindez természetesen nem akasztotta meg a Nemzeti Kommunikációs Hivataltól érkező munkák özönét (hiszen jogerős ítélet nincs is), a nyomozás elrendelése és október eleje között több mint 100 milliárd forintnyi megbízás érkezett Balásy cégeihez.

Megnéztük, hogy évek szerint hogyan alakultak a szerződéskötések, ez azonban inkább csak matematikailag érdekes. Valamiért a Miniszterelnöki Kabinetiroda nagyon szeret decemberben szerződni: 2019 utolsó hónapjában összesen nettó 11,8 milliárd forint keretértékben adtak munkát Balásy Gyula cégeinek. A megvalósítás nagyobb része viszont átcsúszhatott a következő évre. 2022 decemberében is ilyen keretértékben adtak ki kommunikációs munkákat.

Az összes ilyen „plakátkampányos” szerződést megvizsgáltuk: az elsőt 2018. május 12-én kötötték, a legutóbbi a most szeptemberben tető alá hozott megbízás. A negyven szerződés mindegyikében szerepel egy kötelezően lehívandó rész, ez a keretösszeg 70 százaléka, illetve a fennmaradó 30 százalék opció, amellyel a megrendelő Miniszterelnöki Kabinetirodának nem kötelező élnie, de lehetősége van rá.

A mostani összeg vélhetően a „gazdasági semlegességről” szóló nemzeti konzultációt kísérheti. A mostani összeg nemcsak azt jelenti, hogy a konzultációt kísérő kampány nem kíméli az államkasszát, hanem azt is, hogy nagyon gyorsan nyelik a milliárdokat a kormányzati kampányok. Legutóbb július 10-én szignóztak ebben a tárgyban megbízást Balásy cégeivel, annak keretértéke nettó 7 milliárd 674 millió (30 százalékos ociós kerettel) volt.

Ismét milliárdokkal olajozza a kormánykommunikációt a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda: szeptember 19-én egy nettó 4 milliárd 724,4 millió forintos keretszerődést írtak alá Balásy Gyula cégeivel, a New Land Media Kft.-vel és a Lounge Design Kft.-vel. A munka hivatalos megnevezése „Európa jövőjét érintő nemzetközi és hazai színtéren történő kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok ellátása 40., valamint az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása 48.” – ezt a köznyelvben egyszerűen csak plakátkampánynak hívjuk. Ezek azok a nagy kormányzati kommunikációs kampányok, amelyek leginkább kormányplakátokban, tv- és online hirdetésekben csúcsosodnak ki és együtt mozognak a választási időszakokkal, illetve a nemzeti konzultációkkal. Ezekről korábbi cikkünkben bővebben is írtunk:

Elkezdődött az újabb nemzeti konzultáció, talán már nem is meglepetés, hogy az azt – illetve a kormány álláspontját – támogató kampányok Balásy Gyulát gazdagítják. A nyíltan a Fidesszel szimpatizáló üzletember cégei százmilliárdos tételben kapnak megbízásokat a Rogán Antal minisztériuma alatt működő Nemzeti Kommunikációs Hivataltól.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!