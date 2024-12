Kemény szigorítás: bevonhatják a külföldön szabálytalankodók jogosítványát

Az új irányelv alapján, ha egy sofőr egy másik tagállamban súlyos szabályszegést követ el – például gyorshajtást vagy ittas vezetést –, az ott kiszabott szankciók automatikusan érvényesek lesznek a kibocsátó országban is. Az Európai Tanács álláspontjának elfogadása után megkezdődnek az egyeztetések az Európai Parlamenttel. A végső irányelv elfogadását követően a tagállamoknak három évük lesz az új szabályok bevezetésére.

Az intézkedések részei a Vision Zero programnak, amelynek célja, hogy 2050-re nullára csökkenjen a halálos és súlyos közúti balesetek száma az EU-ban. Bár az elmúlt években történtek előrelépések, az eddigi szabályozások nem bizonyultak elég hatékonynak a közlekedés biztonságának növelésében.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!