Megszólalt az OMSZ: komoly gond volt kedden

A Mentőszolgálat az MCC önkénteseit is bevonná a mentésirányításba, illetve átadná az adatbázisát a fideszes elitképzőnek.

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) rendszerén kívüli infokommunikációs szolgáltatónál bekövetkezett meghibásodás miatt a mentésirányítási informatikai rendszer működésében komoly fennakadás történt kedd délután – közölte az OMSZ kommunikációs osztálya az MTI-vel, a problémáról a Facebookon is hírt adtak:

