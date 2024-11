Rogán Antal bizalmasának éttermében fotózták le Nikola Gruevszkit 

Továbbra is Budapesten tölti hétköznapjait a Magyarországon menekültstátuszt kapó, saját országában többszörösen börtönbüntetésre ítélt egykori északmacedón miniszterelnök, Nikola Gruevszki. A politikust ezúttal a Rogán Antalhoz köthető vendéglátós, Lefkovics György belvárosi éttermében, a Tokióban kapta lencsevégre a Szabad Európa szerda este – számolt be róla a hvg.hu.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!