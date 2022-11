Érdekesen reagált a magyar külügy arra, hogy van-e területi követelésünk Ukrajnával szemben

November 4-én Vlagyimir Putyin november 4-én arról beszélt, hogy Lengyelország, Magyarország és Románia is "erőszak hatására" adott át területeket Ukrajnának, és arra is utalást tett, hogy ezeknek az országoknak esetleg ma is területi követeléseik lehetnek Ukrajnával szemben.

A beszédet követően gyorsan reagált a román külügy, nyilatkozatukban azt írták:

"a román külügyminisztérium elutasítja az Orosz Föderáció elnökének a nemzeti összetartozás napja alkalmából mondott beszédében elhangzott állításokat, amelyek tévesen azt sugallják, hogy Romániának területi követelései vannak Ukrajnával szemben"

Lengyelország is kisvártatva dezinformációk terjesztésével vádolta meg Moszkvát, és "a valósgától távol álló pletykáknak és álhíreknek" titulálta, hogy Lengyelország ukrán területek elszakítását tervezné.

Kapcsolódó cikk Putyin aláírta: oroszok újabb körét mozgósítják Az orosz elnök aláírt egy újabb rendeletet a mozgósítást illetően.

A magyar külügyminisztérium továbbra sem tett közzé e kijelentésekkel kapcsolatban hivatalos állásfoglalást, ám az Index megkeresésére egy szűkszavú választ küldtek.

"Nem tartjuk helyesnek a háborús konfliktust mélyítő nyilatkozatokat. Az ilyen nyilatkozatok helyett azonnali tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség!"

- írták a kormány "békeharcos" álláspontját ismételve, ám Putyin nyilatkozatát az egyértelmű visszautasítás helyett csak "nem helyes"-nek minősítve.