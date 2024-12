Brüsszel újabb csapást tervez az Orbán-kormány ellen

Törvénybe foglalta a kormány, hogy a miniszterek nem ülhetnek be az egyetemi kuratóriumokba.

„Két forrásból is megerősített információink szerint nem járt sikerrel a közérdekű vagyonkezelő alapítványokról hozott törvény novemberi módosítása sem, amelyet az Európai Bizottság (EB) már e hét elején visszadobhat” — emeli ki a lap.

Eközben több mint egymilliárd euró európai uniós támogatás elvesztése is közeleg az év végével.

