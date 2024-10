Kiállt Ukrajna EU-csatlakozása mellett egy magyar miniszter

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

A magyar elnökség készen áll előremozdítani az Ukrajna EU-s csatlakozásával kapcsolatos folyamatot is, tette hozzá.

Arra is kitért: a magyar elnökség vezetésével fogadták el a legutóbbi pénzügyi támogatást Ukrajna számára, és folytatódnak azok a megbeszélések is, hogy segítsenek Ukrajnának átvészelni a telet.

Jelezte: Ukrajna villamosáram-hálózata azért nem omlott össze, mert Magyarországon keresztül kapja az importált elektromos áram több mint 40 százalékát, és az Ukrajna által használt dízel üzemanyag több mint 20 százalékát is magyar forrásból szerzik be.

Az európai uniós ügyekért felelős miniszter szerint a magyar kormány nagyon sokszor elmondta, hogy a háborúban Oroszország az agresszor, és hogy kiáll Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. Arra is felhívta a figyelmet: Magyarország azonnal és feltétel nélkül megnyitotta a határait az Ukrajna felől érkező menekültek előtt, és eddigi történelmének a legnagyobb humanitárius segítségnyújtó akcióját indította el, nemcsak Magyarország, hanem Ukrajna területén is.

