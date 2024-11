Lezártak egy osztrák határt a magyar autósok előtt

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Magyar Péter lenne jobb a gödörben lévő magyar gazdaságnak vagy Orbán Viktor? Nem lesz baj abból, hogy a nyugdíjmegtakarításokat ingatlancélra is el lehet költeni? Online Klasszis Klub élőben Felcsuti Péterrel!

Elérte a 130 ezer főt az Ausztriában dolgozó magyarok száma, ami eddig még a németeknek sem sikerült. Az osztrák turizmusban továbbra is nagy a munkaerőhiány.

A korábban lezárt somfalvi (Schatendorf) és a most lezárt cinfalvai határátkelő miatt még nagyobb a dugó reggelente a soproni átkelő környékén – írja a lap. Az ingázók pedig attól tartanak, hogy újabb osztrák települések zárják le előlük az utat.

