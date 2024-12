Magyarország kiadta Németországnak a szélsőséges rohamosztag kiképzőjét

E. kiadatását a német hatóságok további bűncselekmények miatt kérték, köztük egy 2019-es dessau-roßlaui támadás miatt, amelyben szélsőjobboldali tüntetőket bántalmaztak súlyosan. Az ügy részét képezi a Lina E. által vezetett állítólagos bűnszervezet elleni szélesebb körű nyomozásnak, amelyben több tagot is elfogtak, köztük Johann G.-t 2024-ben Türingiában.

A támadások után néhány nappal E.-t és egyik társát egy tervezett újabb bántalmazás helyszínéről való menekülés közben fogták el. Bár beismerte bűnösségét, a hároméves fegyházbüntetés ellen fellebbezett, amit a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla enyhített 1 év 10 hónapra. A büntetésbe beszámították az előzetes letartóztatás idejét, de feltételes szabadlábra helyezését a magyar bíróság elutasította.

Tobias E. a Hammerbande tagjaként vált ismertté, amely egy szélsőbaloldali bűnszervezetként tevékenykedett Németországban és más országokban. A Mandiner korábbi cikke szerint szerint Edelhoff a csoport tagjainak kiképzésében is részt vett, és közvetlen szerepet játszott a 2023 februárjában Budapesten végrehajtott támadásokban, amelyek során szélsőjobboldalinak gondolt személyeket bántalmaztak.

Magyarország kiadta Németországnak Tobias E.-t, a hírhedt Hammerbande nevű szélsőbaloldali rohamosztag egyik tagját, aki ellen újabb vádak merültek fel, erről a német Die Tageszeitung írt. A német hatóságok a férfit hétfőn tartóztatták le a frankfurti repülőtéren, Tobias E. jelenleg előzetes letartóztatásban van, és az ellene szóló újabb vádak ügyében folytatják a nyomozást.

Tobias E.-t a frankfurti repülőtéren tartóztatták le.

