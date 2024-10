Már Kurszkban vannak az észak-koreai katonák – Moszkva is megszólalt

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Milyen a háború testközelből? Ezt is megkérdeztük a Klasszis Podcastban.

Kapcsolódó cikk „Nagyon rossz szomszédnak tekintik az Orbán-kormányt" – ezt tapasztalta Ukrajnában egy magyar újságíró Milyen a háború testközelből? Ezt is megkérdeztük a Klasszis Podcastban.

Az amerikai védelmi minisztérium azt is közölte, hogy hányan lehetnek összesen.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!