Megint valami váratlant húztak az ukránok, újabb nagy siker küszöbén lehetnek

Ma reggeli háborús összefoglalónkban is szerepelt az a hír, hogy ukrán egységek folytatnak harcokat a Kinburn-félszigeten, amely a Dnyipró (oroszosan Dnyeper) torkolatától délre, tehát a folyó bal partján fekszik. Ott tehát, ahova az orosz csapatok Herszon megye a folyó túlpartján lévő részéből éppen visszavonultak. A hatalmas folyó elvben kiváló védelmi lehetőséget biztosítana az oroszoknak, a további ukrán előrenyomulás megállítására, azonban ha az ukránok már átjutottak a folyón, az rögtön más helyzetet teremt.

Kapcsolódó cikk Fordulatok a háborúban: az ukránok nem álltak meg Herszonnál, Zelenszkij kijelölte a békéhez vezető utat Stratégiailag nagyon fontos földdarabon folynak tovább a harcok, az ukrán elnök elmondta, hogyan lenne hajlandó békéről tárgyalni. Háborús hírek.

A Kinburn-félszigeti harcokat orosz források is megerősítették, sőt azt is közölték, hogy az ukránok egy "kétéltű hadművelettel", azaz a víz felől érkeztek erre a földnyelvre.

Csakhogy orosz szempontból most ennél is aggasztóbb hírek érkeztek egy kicsit keletebbről is. Egy Twitterre feltöltött, és az általában nagyon jól értesült Tom Cooper által megosztott videó szerint az orosz erők feladták Oleskij városát, amely bizony Herszon közelében fekszik a Dnyipró bal partján, az ukránok pedig bevonultak a településre. Tom Cooper szerint ez "már napokkal ezelőtt igazolt hír".

Allegedly, Russian troops left Oleshky this afternoon.



Waiting for official confirmation from the General Staff! pic.twitter.com/tyrkSzwROM — ТРУХА English (@TpyxaNews) November 14, 2022

A videóról azóta azt is megállapították, hogy pontosan hol készült, és ha valóban egy szabadon a városba benyomuló ukrán egység készítette, akkor az azt jelenti, hogy az ukránok legalább két helyen építettek ki hídfőállást a Dnyipró bal partján, veszélyeztetve ezzel a visszavont orosz csapatok védelmi állásait. Érdemes lesz figyelni továbbra is a híreket!