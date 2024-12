Az ukránok olajvonatot semmisítettek meg, támadják a csecsen különleges erőket

Az ukrán biztonsági szolgálat egy neve elhallgatását kérő tisztviselője vasárnap az AP hírügynökségnek elmondta, hogy szombaton az ukrán hírszerző szolgálatok különleges műveletet hajtottak végre, hogy elvágják Oroszország üzemanyag-ellátási útvonalait az Ukrajnától elcsatolt Krímtől a megszállt Zaporizzsja felé. Közlése szerint az akcióban egy mozdonyt és 40 tartálykocsit semmisítettek meg — jelenti az MTI.

Ukrán médiajelentések szerint egy fontos vasúti összeköttetés működését sikerült egy időre leállítani. Az Ukrajinszka Pravda az X-en egy felderítő drónról készült videót posztolt, amely közlésük szerint a vonat elleni támadást mutatja.

Українські воїни знищили російський потяг із 40 цистернами пального на Запоріжжі – джерела https://t.co/E925Lnei2Q pic.twitter.com/1YxMtkVHFL — Українська правда(@ukrpravda_news) December 15, 2024

Az ukrán légierő közölte, hogy Oroszország 108 drónt lőtt ki Ukrajna területére vasárnapra virradóra. A jelentés szerint a drónok közül 56-ot megsemmisített a légvédelem, további 49 a célját el nem érve eltűnt a radarokról, három drón pedig visszatért Oroszországba. Vitalij Kim, a Mikolajiv megyei katonai közigazgatás vezetője elmondta, hogy Mikolajivban két ember megsérült a támadás következtében, és az infrastruktúra is károkat szenvedett.

Orosz drónok támadják Ukrajnát

Fotó: X/Ukrajinszka Pravda

Csecsenekre csapnak

Ukrán drónok indítottak támadást vasárnap hajnalban is Csecsenföld fővárosában, Groznijban, ahol különleges erőkre mértek csapást. A dróntámadás célpontja egy grozniji katonai laktanya és az OMON különleges rendőri egység által használt támaszpont volt – számolt be róla a Telegramon az ellenzéki NIYSO és az Osztorozsno Novosztyi. Az internetre a becsapódást mutató videók is felkerültek. A támadás áldozatairól vagy károkról azonban nem adtak tájékoztatást.

December eleje óta ez volt a harmadik feltételezett ukrán támadás az Ukrajnától délkeletre fekvő régióban. Néhány napja egy grozniji laktanya elleni hasonló dróntámadásban négy rendőr megsebesült. Akkor Ramzan Kadirov csecsen vezető megtorlást helyezett kilátásba.

Az orosz védelmi minisztérium vasárnap közölte, hogy az éjszaka folyamán 15 ukrán drónt lőttek le az ország kurszki és belgorodi régiójában, valamint a Fekete-tenger felett.