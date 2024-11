Ezzel lepi meg Orbán Viktor a budapesti európai találkozót november 7-én

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Túléli Budapest a következő öt évet is kormánytámogatás nélkül? Milyen kapcsolatot lehet kialakítani a Fidesszel, Magyar Péterrel és Karácsony Gergellyel? Online Klasszis Klub élőben Vitézy Dáviddal!

A Magyar Hang grúz forrásokból származó információja szerint a héten Budapestre látogat a grúz vezető. Nem elég, hogy Orbán Viktor már a szavazatok 70 százalékának összeszámolása után gratulált a Grúz Álom pártnak az „elsöprő győzelemhez”, és a voksolás után azonnal ellátogatott a kaukázusi országba (ott arról beszélve, hogy „senki sem meri megkérdőjelezni, hogy ez a választás szabad és demokratikus volt”), most meghívta Irakli Kobakhidzét Budapestre is – írja a Magyar Hang.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!