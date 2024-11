A republikánusok megszerezték a képviselőházi többséget, ami újabb csapást jelent a demokratákra

A republikánusok megszerezték a többséget az Egyesült Államok Képviselőházában, ezzel kiterjesztették hatalmukat az alsóházra, és úgynevezett kormányzási trifectát hoztak létre Washingtonban — amely az elnöki, a szenátusi és képviselői hatalom egy párt általi uralmát jelenti — és amely így átfogó hatalmat adhat Donald Trumpnak törvényhozási menetrendjének elfogadásához — számol be róla a The Guardian.

Az Associated Press szerda este megállapította, hogy a republikánusok legalább 218 mandátumot szereztek a 435 tagú képviselőházban az arizonai győzelmet követően.

Az amerikai kongresszus mindkét házban a republikánusok kerültek többségbe

Fotó: Pixabay

Ez a bejelentés több mint egy héttel azután hangzott el, hogy az Egyesült Államokban bezárták a szavazóköröket. Ez a győzelem biztosítja, hogy a republikánusok továbbra is nagy beleszólást kapjanak olyan kulcsfontosságú ügyekbe, mint a kormányzati finanszírozás, az adósságplafonról szóló tárgyalások és a külföldi segélyek, és véget vet a demokraták azon reményének, hogy az alsóház blokként szolgálhat Trump napirendjének elfogadásával szemben.

Csekély, de erőteljes többség

Noha csekély többségük lesz, a republikánusok jelezték, hogy maximális hatást fejtenek ki trifectájukkal, amikor az új kongresszus januárban összeül.

„Szolgálnunk kell az emberekért, és meg is fogjuk tenni” – mondta a republikánus képviselőház elnöke, Mike Johnson a múlt héten a Fox Newsnak. „Trump elnök agresszív akar lenni. Ő nagyra akar törni, és mi izgatottak vagyunk emiatt. Támadni fogunk.”

Az, hogy Trump legalább három képviselőházi republikánust választott ki kormányába, bonyolíthatja Johnson elképzeléseit. Trump már megkereste Elise Stefanik New York-i képviselőt, hogy az ENSZ-nél szolgáljon nagykövetként, Mike Waltz floridai képviselő pedig a nemzetbiztonsági tanácsadó szerepét töltheti majd be. Trump szerdán bejelentette, hogy Matt Gaetz floridai republikánus kongresszusi képviselőt is igazságügyminiszternek jelöli.