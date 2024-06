Rishi Sunak brit miniszterelnök bukással néz szembe - talán mások is követik?

Miközben az Európai Unióban és Magyarországon minden a június 9-én esedékes európai parlamenti, valamint önkormányzati választásokról szól, a La Manche csatorna túlpartján is voksolásra készülnek - írja a szintén a Klasszis Médfia Lapcsoporthoz tartozó Privátbankár.

A brit miniszterelnök a választások kimenetelét tekintve nem lehet nyugodt

Fotó: Facebook/Rishi Sunak

Senki sem lenne most Rishi Sunak helyében szívesen, hiszen bár az elmúlt 14 év tory kormányzásának botrányainak kis részéért felelős személyesen, a várható brutális politikai bukás után biztosan rajta csattan majd az ostor. A vereség pedig tényleg csúnyának ígérkezik, a Reuters idézte a YouGov június 3-án készült közvélemény-kutatását, amely szerint a jelenleg ellenzékben lévő munkáspárt (labour) történelmi győzelemre készülhet, ugyanis a jelenlegi előrejelzések szerint nagyobb aránnyal nyernek majd, mint 1997-ben, Tony Blair kormányzása alatt.

A felmérés szerint a balközép labour 422 helyet szerez majd a parlamentben, ezzel 194 mandátumos többségbe kerülnek majd a toryknak jósolt 228 helyhez képest. A Sunak vezette jelenlegi kormánypárt számára ezen jóslat megvalósulása katasztrofális lenne, hiszen egy évszázada nem értek el ennyire pocsék eredményt a konzervatívok.

A pofonoknak azonban itt még nincs vége, hiszen azóta újból színre lépett Nigel Farage, a továbbra is rendkívül népszerű jobboldali, Brexit-párti politikus és véleményvezér, pártja, a Reform UK pedig további szavazatokat csaklizhat el a kormánypárttól.

Veszélyes példa

A brit politikai irányváltás tehát szinte biztosra vehető, az pedig, hogy több mint 14 év kormányzás után megbukik egy korábban többször is hatalmas győzelmet arató kormánypárt, akár a magyar kormány számára is intő jel lehet. Azzal ugyanis, hogy az elégedetlen választókat sikerült egyesíteni egy ember mögé – ez jelen helyzetben Keir Starmernek tűnik – a korábban legyőzhetetlennek tűnő konzervatívokra akkora vereség vár, hogy az is kérdéses, hogy a jelenlegi miniszterek közül hányan lehetnek parlamenti képviselők majd a következő ciklusban.

Anélkül, hogy túlságosan is hasonlítani akarnánk Starmer, és az elmúlt időszakban Magyarországon politikai üstökösként berobbanó Magyar Péter személyét, nem lennénk meglepve, ha a jelenleg csak a Tisza Párt EP-listavezetőjeként induló politikus két év múlva bőszen nézegetné a brit kormányváltó példát.