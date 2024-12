Szijjártó Péter ki fog térni a hitéből: kemény üzenetet kapott Magyarország

„a mai lengyelországi politikai helyzetben egy tisztességes per lehetetlen, ezért megvan minden alapja annak, hogy (Romanowski) azt megkerülje”

Marcin Wiacek lengyel ombudsman pénteken a lengyel közszolgálati rádióban elmondta: hivatala megerősítette, hogy több pontban is jogos volt a három gyanúsított panasza, amelyet az elfogatásuk és a vizsgálati fogságuk során velük szemben alkalmazott szabálytalan bánásmód miatt emeltek.

Ja mam tylko jedno pytanie do @pisorgpl Skoro Romanowski jest rzekomo niewinny i ubiegał się o azyl polityczny, bo rzekomo nie miał szans na sprawiedliwy proces w Polsce, za przestępstwa których dokonał, to dlaczego poprosił o azyl akurat na Węgrzech, kraju sojuszniczym Rosji?… pic.twitter.com/WmbB0ArJ4C

Romanowski a jelenleg ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt vezette korábbi kormányban 2019-2023 között töltötte be az igazságügyminiszter-helyettesi tisztséget. Ebben a minőségében felügyelte az Igazságosság Alapot, amelynek célja segítségnyújtás volt a bűncselekmények áldozatainak. Tizenegy rendbeli bűncselekmény elkövetésével, ezen belül az állami vagyonban kárt okozó szervezett bűnözői csoportban való részvétellel gyanúsították meg az alap ügyében.

