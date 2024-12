Így rohasztjuk az agyunkat – az év szava felér egy arculcsapással

Azt, hogy a nyelv mennyire rugalmas és a legújabb trendekhez alkalmazkodva milyen gyorsan változik, eddig is tudtuk. Ahogy azt is, hogy az online kommunikációnak és a közösségi média platformoknak köszönhetően gyakorlatilag bármilyen kifejezés villámgyorsan be tud épülni nem csak a szlengbe, a köznyelvbe is.

Az angol nyelvterületen etalonnak számító Oxford English Dictionary, vagyis az Oxford Szótár készítői minden évben megválasztják az elmúlt 12 hónap történéseit, társadalmi kérdéseit és trendjeit leginkább tükröző szót.

Idén a brain rot-ra, az agyrohadásra, pontosabban az agyrohasztásra esett a választásuk.

Bár az agyrohadás szó korábban is létezett, jelentéstartalma az utóbbi egy évben bővült ki annyira, hogy ma már egy konkrét jelenséghez és viselkedésformához köthetjük. Arra a tevékenységre használjuk, amikor valaki órákat tölt azzal, hogy céltalanul görgeti a népszerű közösségi média platformokon – jellemzően a Facebookon, a TikTokon és az Instagramon – elérhető silány minőségű, agyzsibbasztó online tartalmakat. Ám, amint azt a BBC is kifejtette a témával foglalkozó írásában, a szó ezen kívül a túlzott mértékű online tartalomfalással járó aggodalmat is tükrözi.

Az online függőség újabb és újabb bugyrai nyílnak meg

Fotó: Depositphotos

A kifejezés népszerűségét mutatja, hogy egy év alatt, vagyis 2023 és 2024 között használatának gyakorisága 230 százalékkal nőtt. A két legfiatalabb generáció, az alfa és a Z tagjainak körében futott fel, innen került a mainstreambe a közösségi média alacsony minőségű és értékű tartalmainak jelölésére. Andrew Przybylski pszichológus, az Oxfordi Egyetem professzora szerint a jelenség „annak a kornak a tünete, amelyben élünk”.

Casper Grathwohl, az Oxford Languages elnöke hasonlóan vélekedik. Szerinte az év szava lenyomata mindannak, ami a társadalmat foglalkoztatja. Tükrözi virtuális életünk alakulását, és azt „miként hat át az internetes kultúra oly sok mindent, amiről beszélünk és amik vagyunk” – idézte Grathwohl-t a BBC.

Szándékosan rohasztjuk az agyunkat

A brain rot szót – a szellemi és intellektuális állapot hanyatlásával összefüggésbe hozhatóan – írásban először Henry David Thoreau amerikai filozófus és író, a polgári engedetlenség megalapozója használta az 1854-ben megjelent Walden című könyvében. Ebben a társadalomtól való elszigetelődésről számolt be, annak észszerűtlenségét saját élményeivel demonstrálva: a szerző ugyanis évekig a Walden-tó mellett élt a természetben, magára utalva.

Amióta az Oxford Szótár az év szavának jelölte, folyamatosan és dinamikusan bővül a brain rot-os wikipédiás szócikk. Kiderül belőle például, hogy a Twitter (ma X) felhasználói már 2007-ben ezt a kifejezést használták a különféle online időtöltések – mint a videojátékozás – leírására. 2023-ban lett belőle mém, népszerűsége akkor lőtt ki igazán.

Az Oxford Szótár idei, szűkített listájára, amiről a készítők végül az agyrohasztást választották, felkerült még például a dinamikus árképzés, vagyis a dynamic pricing, romantikus fikció és fantasy elemeit ötvöző műfajként a romantasy, és a slop is. Utóbbi a mesterséges intelligencia segítségével gyártott nem hiteles, pontatlan tartalmakat jelöli.