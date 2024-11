Trump hívei örülhetnek: újra hatalmasat bukott ez a túlmagyarázott „jóslat”

Az Egyesült Államokban évtizedek óta nagy rajongótábora van a televíziós animációs szitkomoknak, gondoljunk csak A Simpson családra vagy a kilencvenes évek végén indult és azóta is futó South Parkra és Family Guyra. Ezek akkurátusan követik a mindennapi élet történéseit, beleértve az éppen aktuális gazdasági és társadalmi problémákat, és persze a tömegeket érintő és foglalkoztató politikai eseményeket. A műfaj zászlóshajója a 35 éve indult A Simpson család (The Simpsons), amelynek első, húszperces epizódját 1989. december 17-én sugározta az amerikai Fox csatorna.

A Jebediah Springfield nevű fiktív amerikai kisvárosban élő, négyujjú, élénksárga bőrszínű Simpsonok – az anya, Marge; a családfő, Homer és gyerekeik: Bart, Lisa és Maggie – humoros, kordokumentumként is szolgáló története az elmúlt évtizedekben több tucat televíziós díjat, köztük 37 Emmyt és számos egyéb, szakmai elismerést zsebelt be. Ez a leghosszabb ideje sugárzott szitkom és a legtöbb epizódból álló televíziós sorozat: a mai napig több mint 770 epizódját mutatták be.

Ami nincs a Simpsonsban, az gyakorlatilag nem is létezik?

A sorozatbeli karakterek a tipikus középosztálybeli amerikaiak megtestesítői, akik bevett társadalmi szabályok és kulturális szokások uralta világban próbálják élni az életüket. Ennek megfelelően a történetírók az aktuálpolitikai eseményeket is rendre beleszövik az egyes epizódokba. A valós közéleti szereplők köré épített fiktív jelenetek és vicces utalások azonban esetenként annyira találóak, hogy a sorozat rajongóinak egy része meg van győződve róla, hogy a Simpsons hátborzongató pontossággal képes „megjósolni” jövőbeli eseményeket – boncolgatta témával foglalkozó írásában az Euronews.

A sorozat készítőinek kritikai érzéke és fantáziája, valamint a véletlenek összjátéka az évek során számos furcsa, eseménybeli egyezést produkált, amit egyesek tévesen valamiféle előrejelzésként értelmeznek.

Amint azt az Euronews felidézte, az egyik 1996-ban vetített epizódban például a szereplők viccet csináltak abból, hogy a Cypress Hill hip-hop együttes kénytelen volt megosztani a színpadot a Londoni Szimfonikus Zenekarral. A közös fellépésre a valóságban is sor került, mégpedig a Royal Albert Hallban 2024 júliusában, ahol az együttes a londoni szimfonikusok kíséretével adta elő a Black Sunday című albumának leghíresebb dalait, köztük az Insane in the Braint és az I Wanna Get High-t. Ám ahogy azt a Guardian megírta, a közös performansz nem a véletlen műve volt, sokkal inkább a rajongók kitartó ostromának köszönhető „tisztelgés”. B-Real, a Cypress Hill rappere a lapnak azt nyilatkozta, hogy a közös fellépés ötlete az ominózus Simpsons-epizód óta lógott a levegőben, és most jött el az ideje annak, hogy a közel húsz évvel ezelőtti geget valóra váltsák.

A mindenkori amerikai elnökjelöltek alaposan megdolgoztatják a sorozatkészítőket is

Fotó: Depositphotos

Az viszont valóban a véletlennek köszönhető, hogy – amint arról az egyik 1998-as epizódban szó esett – a The Walt Disney Company felvásárolta a 20th Century Foxot. Igaz, a valóságban erre 2019-ben került sor. A Simpson család történetébe azt is beleszőtték a történetírók, hogy előadás közben idomított fehér tigris támadja meg a Las Vegas-i showbizniszben dolgozó Siegfried és Roy bűvészpárost. A fehér tigrisekkel és fehér oroszlánokkal dolgozó duó egyik 2008-as fellépése közben pontosan ez történt: Roy Horn idomárt kis híján halálra marta az egyik idomított állat. Ám az effajta balesetek sem tekinthetők jóslatnak, hiszen aki vadállatokkal dolgozik, pontosan tudja, hogy ezeket a nagymacskákat természetükből adódóan soha nem lehet domesztikálni.

Simpsonok között: hogy került Donald Trump és Kamala Harris a sorozatba?

Az, hogy egyszer az üzletemberként tevékenykedő Donald Trump lehet az Egyesült Államok elnöke, 2000-ben – amikor a „Bart To The Future”, magyarul „Bart a jövőbe” című epizód lefutott – még csak poénnak tűnt. Ebben a részben Lisa Simpson, a család idősebb lánya az Ovális Irodában ül, és frissen megválasztott női amerikai elnökként megállapítja, hogy „elég nagy költségvetési hiányt örököltek” Trump elnöktől. Majd megkérdezi a mellette álló minisztert, mennyire rossz a helyzet. Mire az a választ kapja: tönkrementünk.

Kapcsolódó cikk Donald Trump győzelmi beszéde: meggyógyítja Amerikát, aranykort hoz Donald Trump győzelmi beszédet tartott, köszöntötte alelnökjelöltjét, JD Vance-t, és „páratlan mandátumról” beszélt.

Ennek fényében fun fact (magyarul mókás tény), hogy a 2016-os elnökválasztáson Donald Trump a Republikánus Párt jelöltjeként legyőzte a demokrata Hillary Clintont, és ezzel ő lett az Egyesült Államok 45. elnöke. Mivel azonban Trump politikai karrierje 2000-ben indult, valójában ez sem tekinthető jóslatnak, inkább egy cinikus víziónak, ami a sorozat készítőinek fantáziáját dicséri.

Ez az epizód egyébként a 2024-es elnökválasztás idején ismét előkerült, és Lisa Simpson női elnökként való ábrázolása újabb színezetet kapott: a demokrata elnökjelölt, Kamala Harris szimpatizánsai közül ugyanis néhányan többletjelentéssel ruházták fel. Harris ugyanis a kitalált karakterhez, Lisához hasonlóan az alelnöki beiktatásakor lila kosztümöt és gyöngysort viselt. Ám a hasonlóságok itt véget is érnek, legalábbis ami az elnökválasztás várható eredményét illeti. Amint arról lapunk is részletesen beszámolt, a szavazatszámlálás ugyan még zajlik, de a jelenlegi állás szerint egy ciklust kihagyva ismét Donald Trump lehet az Egyesült Államok elnöke.

A South Park alkotói már nem kértek Trumpból

A másik kultikus amerikai animációs szitkomsorozat, a South Park készítői viszont úgy döntöttek, hogy a soron következő, 27. évad csak 2025-ben indul, így kihagyhatják belőle az elnökválasztással járó felhajtás kényszerű ábrázolását. Matt Stone, a South Park egyik forgatókönyvírója a Vanity Fairnek adott interjúban úgy fogalmazott: „Nem tudom, mit mondhatnánk még Trumpról”. Magyarázatként azt is hozzátette, hogy agyrém lehet az elnökjelöltek versenyfutásának szatirikus bemutatása.

Stone-ék egyébként a South Parkba legalább négy elnökválasztást toltak be, és bár az esemény jelentőségét továbbra sem vitatják, megunták az ezzel járó kreatív kínlódást, és már nem szórakoztatják őket a témában rejlő lehetőségek. Tény, hogy az évek során Donald Trump is számos epizódban szerepelt. Viszont mivel a sorozat készítői nem számoltak azzal, hogy Trump ténylegesen megnyerheti a 2016-os választást, úgy döntöttek, hogy közvetlen ábrázolása ósdi lenne. Így egy már meglévő fiktív karakter kapta Trump szerepét.

A South Park Általános Iskolában tanító Herbert Garrisont trumposították, aki a szitkomban több évadon keresztül kampányolt a Pepublikánus Párt elnökjelöltjeként. Végül – noha időközben szeretett volna visszalépni – megválasztották, ám elnökként agymosáson esett át. Stone azt is elárulta, hogy Trump 2016-os győzelme után forgatókönyvíró társával, Trey Parkerrel 36 órán át őrült iramban dolgoztak azért, hogy készítsenek egy, a választás kimenetelével foglalkozó epizódot.