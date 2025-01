Elhunyt Békés Itala

Békés Itala főiskolai tanulmányait 1950-ben végezte. 1947 és 1956 között játszott az Úttörő Színházban, az Ifjúsági Színházban, a Magyar Néphadsereg Színházában és a Jókai Színpadon is. 1957-ben szerződött a Vidám Színházhoz, 1958-tól pedig a Madách Színház tagja. 1969-ben egyszemélyes színházat hozott létre, amelyben kabaréval, monodrámával aratott sikert, valamint külföldön is vendégszerepelt.

