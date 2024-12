Ez a titok: nem a tökéletességtől lesz tökéletes a karácsony

Előre retteg a karácsonyi stressztől? A bevásárlástól, az ajándékok beszerzésétől – főleg, ha mozaikcsaládban él? A menü elkészítésétől, a karácsonyfával kapcsolatos kritikáktól vagy a sértődésektől? Állítólag többféle módszer is létezik ezek kivédésére. A szakemberek szerint fontos a tudatos hozzáállás az ünnepi készülődéshez. Ez segíthet magunkat az új jelszó, a SlowXmas – azaz lassú, kényelmes, nem rohanós karácsony – gyakorlatába ringatni. Ez az új trend az oly jól hangzó „slow life” mozgalom testvére.

Amikor még minden lassú volt

Mennyivel egyszerűbb volt a száz évvel ezelőtti falusi élet! Minden szabályozott volt – ami lehet, hogy sokakat megőrjített, ugyanakkor keretet adott az életnek. A felnőttek nem ajándékozták meg egymást, a gyerekek házilag készített babát, édességet vagy a nagyapa által faragott kis szekeret kaptak. A fát a közeli kiserdőből hozták, házi díszekkel ékesítették, gondosan ügyelve arra, hogy a fenyves ne pusztuljon ki a következő évben.

A XX. és XXI. század őrült tempója, fogyasztói társadalma és individualista szemlélete mindent felborított. Hogyan tudunk okosan viselkedni az ünnepeken? Vicsápi Natália, önismereti tanító és a Nati Method megalkotója szerint a kulcs a tudatosságban rejlik.

„Nagyon fontos, hogy elengedjük a tökéletesség hajszolását, és másképp álljunk hozzá a karácsonyhoz. Döntsük el, hogy pozitív érzelmekkel közelítünk a családunkhoz és a párunkhoz! Minden egyes családtagot úgy fogadjunk, mint a legkedvesebb vendéget, és magunkat is így állítsuk be. Éljük meg tudatosan az ünnepet: vegyük észre, amikor a stressz vagy negatív érzések próbálnak eluralkodni rajtunk. Ilyenkor lépjünk egyet hátra, gondoljuk át, hogyan reagálnánk más helyzetben, és helyezzük a fókuszt az eredeti célunkra: a szeretet megélésére.”

Ünnep közben és után is ismerjük el a saját teljesítményünket, „dicsérjük meg magunkat”, hogy képesek voltunk pozitív hozzáállással végigvinni ezt a nagy feladatot. Ez megerősíti a jó érzéseket bennünk. „Legyünk megfigyelők saját életünkben, mintha kívülről néznénk a tetteinket. Ha rossz érzések bukkannak fel, álljunk meg, és ne hagyjuk, hogy ezek irányítsanak minket” – tanácsolja a szakember.

Nem, nem az ajándék a legfontosabb

Fotó: Depositphotos

Ne vigyük túlzásba az ajándékozást

Ezek a tanácsok jól hangzanak, de ha még december huszonnegyedike előtt is hajtás van a munkahelyen, családi drámák zajlanak otthon, vagy beteget kell ápolni, nem könnyű betartani őket. De legalább részben próbáljuk meg! A lelki felkészülés mellett legalább ilyen fontos a praktikus szervezés. Készítsünk naptárat az ünnepi teendők elvégzésére, és ne próbáljuk túlzásba vinni az ajándékozást. A legdrágább holminak gyakran kevésbé örül a megajándékozott, mint egy apró, személyes figyelmességnek – nem is beszélve a fenntarthatóságról.

Ne essünk kétségbe, ha nincs az egész lakás a legapróbb zugig kitakarítva. Egyik vendég sem fogja az ablakpárkányt ellenőrizni vagy benézni a szekrényekbe. Osszuk be a feladatokat, vonjuk be a családtagokat, és hagyjunk időt kulturális programokra, kézműves foglalkozásokra vagy barátokkal való találkozóra.

A SlowXmas szellemében a Budapesti Ipari és Kereskedelmi Kamara égisze alatt működő Bevásárlóutca Menedzsment (BUM) és nyolc tematikus utca számtalan adventi programmal várja az érdeklődőket egészen december huszonnegyedikéig. Koncertek, felolvasóestek, kézműves foglalkozások és ünnepi énekek segítenek kiszakadni a karácsonyi rohanásból.

Idén hetedik alkalommal fognak össze Budapest ikonikus utcái – az Art&Antique Street (Falk Miksa utca), a Bartók Béla Boulevard (Bartók Béla út), a Fashion Street (Deák Ferenc utca), a Margit-negyed, a Palotanegyed, a Ráday Soho (Ráday utca), a Tompa utca – Ferenc tér és az I. kerületi Víziváros, a BUM koordinálásában, hogy a karácsonyi rohanás helyett rámutassanak az advent igazi jelentésére.

Az utolsó két hétben is nívós programokkal készül a Ráday Soho: a Pince Színházban például a Benkó Dixieland Band zenél, bemutatják Koltai Róbert és Jordán Tamás estjét Az semmi… címmel, és ugyanitt Grecsó Krisztián Vera című regénye is megelevenedik. A Stúdió K Színházban látható Tigris című előadás Szikszai Rémusz rendezésében készült ál-dokumentumdráma (mockumentary), amely Gianina Cărbunariu kortárs román szerzőnő eredeti ötletén alapul. Az előadás a városban szabadon barangoló tigris történetét dolgozza fel, budapesti környezetbe helyezve.

A Bartók Béla Boulevard galériái kiállítások sorával, éttermei finomabbnál finomabb ételekkel várják a vendégeket. A varázslat teljességét december 14-én egy csodálatos karácsonyi éneklés is emeli. Az Újbuda Ezüstkar Kórusa a Gellért tértől a Móricz Zsigmond körtérig szép karácsonyi dalokkal teszi meghitté a sétát. A kórus tagjai mind 60 év feletti lelkes énekesek, akik szívből adják elő a legszebb karácsonyi énekeket.

A BBB KultPontban Pest-Buda Kézműves Adventi vásárt tartanak december 20-22. között a helyi alkotók segítségével. Az Artmasters Kreatív Műhelyben angyalkákat készíthetünk a nemezelés technikájával. A Szpot. egy olyan teret kíván létrehozni, ahol a művészet, a zene és a társadalmi felelősségvállalás találkozik. A Hozz egy doboz kampány keretében szebbé lehet tenni 500 Nógrád, Csongrád és Borsod megyei gyermek karácsonyát. Az Art&Antique Street Régi idők karácsonya című adventi kincskereső sétája a Falk Miksa utcán vezet végig. Milyen ezüst és porcelán került anno az asztalra, mivel díszítették a fát, milyen ajándékokat adtak egymásnak nagyszüleink, dédszüleink? Jövő héten a Pintér Galéria tartja aukcióját a Kincsem Palotában.

Mini koncertek és bejgli workshop

A Margit-negyedben is kulturális programok várják a kicsiket és a nagyokat, Adventi készülődésre hív a Képező Galéria: családi workshop és karácsonyi vásár is lesz, érdemes a neten utána nézni a részleteknek.

A Jurányi Ház Nem vagyunk mi barbárok című darabja húsba vágóan aktuális, groteszk társadalmi szatírának ígérkezik, középpontjában a menekültkérdéssel. A Prizma Design Store-ban adventi készülődésben lehet részünk, lesz személyes stílustanácsadás, a Bolygó Közösségi Térben társas est, ruhacsere, varróklub, a Három Tarka Macskában karácsonyi forró kakaózás és bejglizés. Ez utóbbi helyszínen használt játék- és könyvvásár is rendeznek. Aki a Fény utcai piacfelé jár és fülel, lehet, hogy hallhatja, amint valaki játszik a közösségi zongorán, sőt december 14-én és 21-én délelőtt egy ingyenes mini koncertet is meghallgathatunk.

A Vízivárosban a Kísérleti Üzem Kézműves Pékségben Kovászos bejgli workshopot tartanak, ahol nem csak a pékség működésébe pillanthatunk bele, a résztvevők beletanulhatnak a kovászolás rejtelmeibe és elkészíthetik saját vadkovászos bejglijüket. A Mesemúzeumban Boldizsár Ildikó Adventi meséléssel várja a kicsiket és szüleiket, de keverhetünk itt saját készítésű teát és receptkönyv megalkotásában is részt lehet venni.

A VIII. kerületi Palotanegyed nem tartozik a sétálós kerületrészek közé, pedig vendéglátóhelyek, kávézók és galériák nyitottak itt ki az elmúlt években. A Deák térhez közeli Fashion Street butikjait elnézve itt tényleg főleg nézelődni fogunk, de a Belvárost még sem érdemes kihagyni, mesések az ünnepi fények.

A programok jelentős része ingyenes

Nem mondhatni, hogy a Tompa utca környéke évközben gazdag lenne programokban, de most, egészen a- Ferenc tér is izgalmas gasztro és kulturális utazásra hívnak: a Palettában lesz halászleves, kocsonyanap és folytatódnak a zenés estek is. A Quentin’s Burgerben kvíz esttel várnak mindenkit december 16-án. A Forralt bor Fesztivál egészen december 23-ig tart, 5 helyszín részvételével.

A tematikus utcák közös adventi kalendáriuma december 24-ig minden napra tartogat az arra járóknak egy kis nézelődésre, énekel a kórus, jótékonysági akciókat is tartanak. Fontos, hogy a programok jelentős része ingyenes. Az újdonságok mind eseményekben, mind helyszínekben, időponttal, folyamatosan kerülnek fel a www.bevasarloutca.hu/slowxmas oldalra.