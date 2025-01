Karácsony Gergely: Budapesten szinte minden nap a magyar kultúra napja

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Hozzátette: továbbra is biztosítják a támogatást a fővárosi fenntartásban és finanszírozásban működő budapesti művészszínházaknak, garantálják alkotói szabadságukat. Szerinte a színházak Budapest kincsei, a Budapest-család tagjai, a dolgozóiknak is jár tehát a bérmegállapodásban rögzített béremelés 2025-ben.

Budapest évek óta támogatja az állam által magukra hagyott független kulturális műhelyeket, idén számukra új intézményt is nyitunk, az ezt elindító pályázati felhívást beterjesztem a Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésére. Így létrejöhet a „pesti Jurányi”, az évek óta a független kultúra egyik központjaként működő Jurányi Ház mintájára alkotó- és játszóhelyet biztosítunk a független színházaknak, kulturális műhelyeknek a főváros tulajdonában álló volt iskolaépületben, a XIII. kerületi Szabolcs utcában

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!