A Magyar Termék ereje a védjegyhasználók összefogásában rejlik

A #veddahazait kampányban részt vevő cégek képviselői azt emelték ki, hogy minden gazdasági szereplőből – gyártók, kereskedők, fogyasztók ­– pozitív érzéseket váltott ki a járványhelyzetben elindított akció. Az is ismét bebizonyosodott, hogy a Magyar Termék igazi ereje a védjegyhasználóik összefogásában rejlik.

Így összegezte a #veddahazait mozgalom, valamint a Magyar Termék védjegyhasználat tapasztalatait Benedek Eszter, a Magyar Termék Nonprofit Kft. ügyvezetője, akit arra kértünk, ismertesse, miként történik náluk a marketingtervezés.

„Marketingbizottság segíti a munkánkat, hiszen nagyon sok marketingaktivitás kell céljaink eléréséhez, hogy eljuttassuk üzeneteinket a vásárlókhoz” – mondta el. Kezdetben elsősorban az évi aktuális nyereményjáték szervezésében vett részt a bizottság. „Négy évvel ezelőtt – amikor ügyvezető lettem – újragondoltuk ezt a felállást. Azóta közreműködik az éves, sőt a sokéves marketingstratégia tervezésében is. Az öt főből álló testület remek szakemberekből áll: védjegyhasználó cégeink marketingeseiből.

A csaknem 170 védjegyhasználó között egyre több az aktív partner „Nagyon örülünk, hogy eljutottunk odáig, hogy most már azon kell gondolkodnunk, hogyan lehet összehangolni a sok résztvevő szempontjait egy-egy nyereményjátékban, üzletlánci akcióban vagy akármilyen más közös megjelenésben. Szépen kialakultak erre a megoldási metódusok: például, ha két húsgyártó egyszerre jelentkezik be egy aktivitásra, akkor megbeszélik, melyikük vegyen részt benne, vagy ha mindketten, akkor miként osszák meg a termékkört. A Magyar Termék pedig egyre több nyereményjátékot, illetve aktivitást is szervez, így el tudjuk osztani a lehetőségeket” – avatott a részletekbe.

Nincs egymásnak feszülés, hiszen nem egyszer bebizonyosodott már, milyen erős hatással bír az együttműködés, „Olyan közös aktivitások jönnek létre – lásd a #veddahazait külterületi kampánya ­–, amelyben több szektor képviselői – például tetőcserepet gyártó üzem, papíripari cég, élelmiszer-ipari gyártók­ egyszerre jelenhetnek meg. Arról nem is beszélve, hogy olyan vállalkozások is képesek részt venni országos kampányokban, amelyek nagyon kis büdzsével rendelkeznek, vagy nincs marketingrészlegük.”

Az együttműködés kapcsolati hálót is jelent, és közösséget épít. Például az Agóra konferenciák szakmai partnertalálkozók is egyben. A Magyar Kincsek programsorozat pedig kötetlenebb találkozási alkalmakat kínál. „Ezek is kitűnő lehetőségek, védjegyhasználóink nagyon szeretik ezt a sokszínűséget.”

Benedek Eszter elmondta azt is, hogy a „Vedd a hazait, védd a hazait” kampányba bekapcsolódó, még nem „védjegyes” gyártók is megtapasztalták az együttműködés erejét, információi szerint közülük többen is Magyar Termék védjegyhasználóként folytatják.

Gyermelyi Zrt.: felértékelődtek a magyar és biztos forrásból származó termékek

Bokros Gábor, a Gyermelyi Zrt. marketing-igazgatóhelyettese két éve tagja a Magyar Termék marketingbizottságának. Gyártóként azt tartja fontosnak, hogy a védjegyhasználók számára releváns, hasznos aktivitások, megjelenések szülessenek, a rendelkezésre álló erőforrásokat pedig a lehető leghatékonyabban használják fel.

Bokros Gábor, a Gyermelyi Zrt. marketing-igazgatóhelyettese Bokros Gábor, a Gyermelyi Zrt. marketing-igazgatóhelyettese

A Gyermelyi 2013-ban csatlakozott a védjegyfelhasználók táborához. „Azt kívántuk kiemelni, hogy termékeink mindegyike 100 százalékban magyar alapanyagból készül. Erre ezt a közösségi védjegyet tartottuk a legalkalmasabbnak az abban az időben létező igen sok magyar származást jelölő logó közül. Láttuk, hogy a védjegy tulajdonosa aktív kapcsolatot ápol a közösség tagjaival, a kereskedőkkel és a releváns minisztériumokkal. Egy biztos hátterű, valódi értéket képviselő védjegyet akartunk. Ezt meg is kaptuk, és mindemellett egy aktív közösség tagjai is lettünk.”

A #veddahazait mozgalmat látványos sikerként értékelte, mind a fogyasztók, mind a szakma rendkívül jól fogadta. „Eddig is ismert, de nem feltétlenül fontosnak tartott aspektusból értékelődtek fel a magyar és biztos forrásból származó termékek.”

A járvány hatásairól elmondta, számukra is eddig ismeretlen élethelyzetet hozott. Tartósélelmiszer-gyártóként először nagyon aktív érdeklődést tapasztaltak a fogyasztók részéről, „olykor az indokoltnál nagyobbat is”. Azonban a gasztronómiai terület gyakorlatilag leállt, csak mostanában kezd újraéledni, és még mindig távol van a pandémia előtti szinttől. Ez nyilván megjelenik az értékesítési mutatókban.

Jövőre lesz 50 éves a Gyermelyi Tésztagyár, ennek alkalmából több új aktivitással készülnek. A 2018-ban átadott új üzem pedig lehetőséget ad az exportértékesítés jelentős növelésére, így ezen a területen is aktív marketingtevékenységet folytatnak – ismertette a terveket Bokros Gábor marketing-igazgatóhelyettes.

Szarvasi Mozzarella Kft.: a vírushelyzettől függetlenül is kellenének az ilyen összefogások

Bár még nem védjegyhasználó, a Magyar Termék hívó szavára márciusban az elsők között csatlakozott a #veddahazait mozgalomhoz a Szarvasi Mozzarella Kft. Mint Rohony Miklós marketingvezető kifejtette, nagyon hasznosnak találták a célkitűzéseit. Magyar gyártóként úgy gondolták, kötelességük is, hogy segítsék más magyar gyártók tevékenységét, illetve a saját érdeküket is jól szolgálja az együttműködés. „Magam is kifejezetten örültem annak, hogy hazánkban ilyenfajta összefogás létrejöhet. Kiválónak értékelem a kampányt, a jövőben is – a vírushelyzettől függetlenül – kellenének ilyen akciók.”

Rohony Miklós, a Szarvasi Mozzarella Kft. marketingvezetője Rohony Miklós, a Szarvasi Mozzarella Kft. marketingvezetője

Értékesnek minősítette a médiumokban, illetve a különböző közösségi felületeken való sok-sok megjelenést. Saját köreikből szintén csak elismerő visszajelzést kaptak, „a vásárlókban pozitív életérzést keltett, hogy nem arról van szó, hogy ebben az országban mindenki csak harácsol, hanem összefogásra is képesek a magyar vállalkozók”.

A járvány miatt komoly visszaesésre számított a cég, „ehhez képest jól kilábaltunk a helyzetből, és jelenleg már ott tartunk, hogy elértük a tavalyi évvel azonos a forgalmat. Nehéz mérnünk, hogy ebben a gazdaság beindulásának mekkora szerepe van, de abban biztos vagyok, hogy a kampánynak számottevő hatása volt”.

Hogy ezek után Magyar Termék védjegyhasználó lesz-e a Szarvasi Mozzarella Kft., azon „még nem gondolkodtunk, de nagy esélyt látok rá” – válaszolta kérdésünkre Rohony Miklós marketingvezető.

A cikket a KNK PR&Média készítette