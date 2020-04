A britek szerint alig haladnak a tárgyalások az EU-val

Uniós részről azonban többször is hangoztatták, hogy ilyen rövid idő alatt gyakorlatilag lehetetlen a London által elsődleges célként kitűzött átfogó szabadkereskedelmi megállapodás elérése, és az EU hajlandó lenne az átmeneti időszak meghosszabbítására.

A Downing Street illetékesének beszámolója szerint más területeken is jelentős elvi nézetkülönbségek vannak az EU és London között. Az unió ugyanis olyan feltételeket akar Londonra erőltetni, amelyek más kereskedelmi megállapodásokban nem szerepelnek, és amelyek nem veszik figyelembe, hogy az Egyesült Királyság független országként lépett ki az Európai Unióból.

