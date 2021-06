13 486 - ennyi oltott hiányzik ahhoz, hogy megszabaduljunk a maszktól

Az elmúlt 24 órában majdnem pont ugyannyi oltást sikerült beadni, mint egy nappal korábban. Akkor 9200-an kapták meg az első oltásukat, a most közölt adatok szerint tegnap 9109-en. Ezzel beoltottak száma 5 486 514 fő lett, közülük 4 916 927 fő már a második oltását is megkapta. A következő, 5,5 milliós célhoz már csak 13 486 oltás szükséges, ám elnézve az elmúlt napok oltási ütemét, könnyen lehet, hogy a maszkok viselésétől csak szombaton szabadulhatunk meg.

Az Operatív Törzs napi közlése szerint 52 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 808 128 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 992 főre emelkedett. A gyógyultak száma jelenleg 738 782 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 39 354 főre csökkent.

126 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 23-an vannak lélegeztetőgépen.

Eddig 5 millió 449 ezren regisztráltak oltásra és 93 százalékuk már fel is vette azt. Az oltásoknak és a védelmi intézkedéseknek köszönhetően letörtük a járvány harmadik hullámát. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon. Az újraindítás következő fokozata 5,5 millió beoltottnál lép életbe. A 12-15 éves korosztályban eddig 60 ezer gyermeket regisztráltak és 49 százalékuk már fel is vette az oltást.