15 milliárdos licit: Andrássy úti palotát és balatoni szállodát adott el az állam

Több évnyi sikertelen próbálkozás után ezúttal már sikerül eladnia az államnak az Andrássy út 73-75. alatti MÁV-székházat és a siófoki Erzsébet szállodát (korábban Hotel Aranypart) is - derül ki a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) elektronikus aukciós rendszeréből. Az ingatlancsomagot - amely számos más épületet, például egy balatonlellei üdülőt is tartalmaz - május 10-én hirdette meg az állam 14,6 milliárd forintos kikiálltási áron, május 31-től lehet licitálni június 7-e estéig, és már két licitáló volt is, miközben a licitlépcső 10 millió forint.

Tehát már biztos, hogy az Andrássy úti volt MÁV-székháznak és a siófoki szállodának új, és közös tulajdonosa lesz. A csomagból a MÁV-székház 6,3 milliárd forintot, míg a siófoki szálloda 2 milliárd forintot ér az MNV értékbecslése szerint. Az Andrássy úti palotára már 2019-ben is lehetett licitálni, akkor 7,9 milliárd forint volt az ára, de senkinek nem kellett. A frekventált elhelyezkedésű, kiváló adottságokkal rendelkező, hatalmas épület 5902 négyzetméteres és ötszintes, több, mint 10 éve üresen áll, még a Népszabadság írt arról 2015-ben, hogy évekkel a kiköltözés után meglepően jó a ház állapota belül, amelyen csak kisebb karbantartásokat végeztek az utóbbi időben. Azóta azonban leromlott az épület állaga, jelentős felújításra szorul.

Az 1/1 arányú tulajdoni hányadban a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlan Siófok, legértékesebb üdülőterületén, az „Aranypart”–on (Szállodasor) található. Közvetlen parti ingatlan, azonban a Balatontól egy 30 m-es parti sáv választja el, mely szabad strandként működik. Az ingatlanon három db fő épület (A, B, C jelű), park, sportpályák, játszótér található, valamint saját kikötővel rendelkezik. A park és az épületek jó állapotban vannak, gondozottak, rendezettek.

- ez pedig már a siófoki Hotel Aranypart leírása, amely tehát egy közvetlen vízparti, kilencszintes, és 160 szobás szálloda. Szintén nem először próbálják meg eladni a korábban Erzsébet-szállodaként is funkcionáló hotelt, ahol néhány éve még rászoruló családok, gyerekek nyaralhattak szociális alapon.

A Magyar Nemzet még 2016 novemberében megírta: végleg bezárják azt a négy szállodát, amelyeket az MNV vett át az Erzsébet Vagyonkezelő Kft.-től. Elbocsátották a balatonvilágosi, a balatonőszödi, a siófoki, valamint a nyíregyházi Erzsébet Szállodák alkalmazottait. Már akkor bejelentették: nem viszik tovább az üzemeltetést, hanem a hivatalos átvétel után eladják az ingatlanokat.